Леонид Волков: Итоги «Умного голосования»

Мы же тут обновили сайт «Умного голосования». На нем теперь подробный рассказ о том, как прошла эта беспрецедентная для России политическая кампания, с цифрами и деталями. Подведены все итоги «Умного голосования-2019», которое работало в 32 регионах и отобрало у «Единой России» более сотни депутатских мандатов.

20% кандидатов «Умного голосования» стали депутатами заксобраний регионов или городских дум (горсоветов) региональных столиц. Еще более 50% — заняли вторые места в своих округах. Если бы в России была бы демократическая и конкурентная многопартийная система, такой результат был бы типичным (и очень хорошим) для второй по размерам партии в стране, играющей ключевую роль в политической системе. Но в России такой системы нет — и тем более ценен результат «Умного голосования», который подчеркивает и показывает, что мы умеем и готовы добиваться серьезных электоральных результатов, наносить поражения или смешивать карты партии власти даже в условиях тотального недопуска на выборы наших кандидатов и отсутствия формальной регистрации у нашей партии.

А еще он показывает высокий уровень политической сознательности наших сторонников, которые (несмотря на большие дискуссии по этому поводу, бушевавшие в августе), в целом оказались готовы к очень сложному в плане политической культуры шагу — к осознанному тактическому голосования за часто малоприятных, малопонятных и/или малоизвестных кандидатов. Первый эксперимент с «Умным голосованием» был очень рискованным; он мог попросту провалиться; но, благодаря вам, у нас многое, хотя и не все, получилось. И мы показали наглядно, почему, собственно, нас на выборы уже много лет не пускают — да потому, что вопреки пропаганде мы получали бы не 2%, а 20-30%, формировали бы крупнейшие оппозиционные фракции в парламентах всех уровней, а то и просто побеждали бы.

Это же подтверждается и результатом Сергея Бойко в Новосибирске на выборах мэра, который по сути воспроизвел результат Алексея Навального на выборах мэра Москвы в 2013 году; Бойко, набрав около 20% голосов и заняв второе место с огромным отрывом от всех остальных конкурентов действующего мэра Анатолия Локтя из «системных оппозиционных партий», наглядно показал, что никакая «системная оппозиция» российским избирателям не нужна и неинтересна, а за координатора штаба Навального в обычном российском городе-миллионнике, далеко-далеко за пределами Садового кольца, голосуют отнюдь не маргиналы, а десятки тысяч умных и продвинутых избирателей. А ведь Локоть шел от «нерушимого блока» ЕР и КПРФ, которые специально заключили политический пакт между собой (КПРФ не выставляла кандидата на губернаторских выборах, а вся политическая машина ЕР работала на победу номинального «коммуниста» Локтя на мэрских).

Добавим сюда муниципальные выборы в Санкт-Петербурге, которые были с огромным отрывом самыми грязными и кошмарно организованными в 2019 году, где до сих пор продолжаются суды (и растет количество избранных депутатов от «Умного голосования») — и где, несмотря на это, от монополии «Единой России» были очищены десятки муниципальных собраний.

Все это дает нам основания смотреть в будущее с оптимизмом. Наша победная траектория совершенно понятна. Нам нужно больше регистраций на сайте «Умного голосования», для того чтобы еще сильнее унизить «Единую Россию» в следующий Единый день голосования — в сентябре 2020 года. Там нас опять ждет несколько десятков избирательных кампаний регионального уровня (включая такие важные и перспективные в электоральном плане города и регионы, как Новосибирск, Нижний Новгород, Челябинск, Тамбов, Чебоксары, Липецк, Томск и многие другие — где у нас работают очень сильные штабы и высок уровень протестных настроений), и мы постараемся расширить географию и охват «Умного голосования». Если в 2019 году мы брали только региональные парламенты и горсоветы региональных столиц, то в 2020 году постараемся и муниципальные собрания крупных нестоличных городов охватить; во многих подобных городах, таких как Набережные Челны или Новороссийск, у нас тоже есть сильные группы сторонников, которые тоже рвутся принять участие в консолидированном голосовании, разрушающем монополию «Единой России».

Мне кажется, что теперь, когда мы продемонстрировали, какой потенциал у «Умного голосования», убеждать своих знакомых и коллег регистрироваться и принимать в нем участие должно стать гораздо легче, чем летом 2019 года, когда мы, по сути, «продавали кота в мешке». Теперь-то можно просто тыкать пальцем в отличные и мощные выступления кандидатов «Умного голосования» в Мосгордуме, которая, после 20 лет унылого застоя, внезапно вновь стала «местом для дискуссий» — или, скажем, в городскую думу Иркутска, в которой единороссы утратили большинство, что привело к потере своего поста легендарным местным жуликом мэром Бердниковым (мэр в Иркутске избирается депутатами). Хотите как в Москве или как в Иркутске? Вам — в «Умное голосование»!

Уж в Кремле-то в потенциал «Умного голосования» точно поверили. Ничем иным беспрецедентная атака на ФБК и наши региональные штабы не может быть, конечно, объяснена. Смысл всей этой истории с обысками, выносом всей техники и блокировки сотен банковских счетов — в одном: сделать так, чтобы нас не было. Чтобы некому было «Умное голосование» организовать. Ни в 2020 году, ни, особенно, в 2021-м, когда в Единый день голосования пройдут не только десятки региональных выборов, но и очередные выборы в Госдуму.

Потому что если они нас не уничтожат (а если вы нас будете поддерживать, то они нас не уничтожат), то в 2021 году в Государственную думу не будет избран ни один единоросс по одномандатному округу. По крайней мере, лично я вот так формулирую задачу-максимум, и считаю ее отнюдь не шапкозакидательской, а напротив, совершенно реалистичной. В 2019 году в Москве, как показывают расчеты, «Умное голосование» прибавляло кандидатам, на которых оно указало, 18-20 процентных пунктов. В регионах — 10-15 пунктов. Если мы удвоим, а лучше утроим базу «Умного голосования» к осени 2021 года (не вижу ни одной причины, почему у нас это не должно получиться, если мы сможем отстоять инфраструктуру ФБК и региональных штабов, будем дальше вести наши политические кампании и выпускать расследования) — то простая арифметика показывает, что у единороссов просто не будет шансов. И это уже будет совсем другая Госдума, совсем другая политика, совсем другая Россия.

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