Политолога Федора Крашенинникова оштрафовали за неуважение к власти

Суд в Екатеринбурге признал политолога, автора NT Федора Крашенинникова виновным в неуважении к власти и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Об этом он сам сообщил в Telegram.

10 июня политолог сопроводил ссылку на новость о том, что Леонида Волкова после 20 суток ареста арестовали еще на 15 суток, комментарием: «Какие же ***** эти путинские судьи». Из-за этого против него было возбуждено административное дело.

«Я занимаюсь журналистикой с 1998 года и являюсь одним из немногих екатеринбургских авторов, чьи тексты регулярно публикуются федеральной и зарубежной прессой. Я не скрывал, не скрываю и не собираюсь скрывать впредь своих оппозиционных взглядов и по поводу федеральной, и по поводу региональной и местной власти. Несмотря на то, что свобода мнений гарантирована Конституцией, я вынужден констатировать возрастающее давление на граждан, придерживающихся оппозиционных взглядов, со стороны власти», — заявил в своих показаниях на суде Крашенинников.

Автором жалобы на политолога стал владелец шиномонтажной мастерской Салават Хазиев. А к делу была приобщена лингвистическая экспертиза, согласно которой высказывание Крашенинникова носит оскорбительный характер и демонстрирует неуважение к судьям.