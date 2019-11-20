Сенат США одобрил спорный закон о демократии в Гонконге

Сенат США единогласно одобрил «Закон о правах человека и демократии в Гонконге», который, в случае подписания президентом, потребует от госсекретаря по крайней мере раз в год подтверждать, что Гонконг сохраняет достаточную автономию от Китая, чтобы претендовать на особые торговые отношения с США, а также даст возможность вводить санкции против должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека. Об этом сообщает Reuters.

Китайские лидеры при этом заявили, что привержены формуле «одна страна, две системы» и обвинили другие страны, в том числе США, в том, что они создают еще большие проблемы.

Для вступления в силу законопроект, принятый сенатом, еще должен быть согласован с аналогичным документом, ранее одобренным Палатой представителей. Но даже если обе палаты конгресса придут к единому мнению, документ может быть отвергнут Белым домом, которому интереснее наладить подорванные торговые отношения с Китаем, пишет The Washington Post. Пока президент США Дональд Трамп не выражал позиции по поводу усиливающихся протестов в Гонконге.

«Его молчание заслуживает внимания и выглядит очень тревожно, — говорит член Палаты представителей Джим Макговерн. — Мы все хотим хороших экономических отношений с Китаем. Но это не должно означать, что мы жертвуем своей приверженностью правам человека».

Протесты в Гонконге поднялись до нового уровня интенсивности. Произошедшие столкновение студентов и полиции в кампусе одного из университетов Гонконга, а после — блокировка протестующих в здании учебного заведения — вызвали волну возмущения.