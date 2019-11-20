Американцу Видману трижды предлагали возглавить Минобороны Украины

Во вторник в комитете по разведке Палаты представителей конгресса США на слушаниях в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа показания давали уроженец Украины и эксперт Белого дома подполковник Александр Виндман, советник вице-президента Майка Пенса Дженнифер Уильямс, бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер и бывший эксперт по России в Совете национальной безопасности Белого дома Тим Моррисон.

Виндман, как и Уильямс, был свидетелем разговора между президентами США и Украины, в ходе которого Трамп требовал начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена, передает Русская служба «Би-би-си».

Виндман назвал беседу непозволительной, отметив, что «не мог поверить в то, что услышал». Он также рассказал, что администрация Владимира Зеленского трижды предлагала ему возглавить Министерство обороны Украины. По словам подполковника, для него это предложение было большой честью, однако он не рассматривал его всерьез.

Дональд Трамп, комментируя слушания в конгрессе, заявил, что вообще не знает Виндмана, и добавил, что вообще не знает «никого из этих людей», имея в виду остальных свидетелей.

Сегодня в конгрессе заслушают посла США в ЕС Гордона Сондланда и заместителя госсекретаря по политическим вопросам Дэвида Хейла.