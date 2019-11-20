Для ускорения экономики чиновники предлагают создать новую структуру

Минэкономразвития разработало пакет структурных реформ, а чтобы оперативно отслеживать их ход, планируется создать специальную подкомиссию. Как пишет РБК, подкомиссию по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ может возглавить министр экономического развития Максим Орешкин, который и предложил ее создать. Основными функциями подкомиссии должны стать рассмотрение материалов о реализации реформ, формирование предложений по дальнейшим необходимым мерам, подготовка заключений о ситуации в экономике.

Минэкономразвития надеется, благодаря изменениям, перевести экономику к «инвестиционно ориентированной модели роста». Ведомство планирует стимулировать желание частного сектора вкладывать деньги в проекты, поднять норму сбережения домохозяйств и увеличить инвестиционную направленность госрасходов. Таким образом, по расчетам министерства, можно будет увеличить долю инвестиций в ВВП с 21% до 25%.

Минэкономразвития намерено сформировать механизм финансовой поддержки регионов, которые предоставляют бизнесу инвестиционные налоговые вычеты. Также должна появиться поддержка регионов для увеличения доли инвестиционных расходов. Оба механизма должны быть подготовлены к началу декабря.

В планах также снижение уровня безработицы за счет борьбы со структурной безработицей в 20 регионах с самыми низкими показателями занятого населения. Например, уровень занятости среди молодых мам хотят увеличить с 66,5% в 2019 году до 68,5% к 2024 году. Для этого женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, будет предоставлена возможность переобучиться и повысить квалификацию. При этом в регионах создадут дополнительные места в яслях.

Планируется снизить долю государства в экономике. К началу 2020 года должен быть принят закон, запрещающий деятельность унитарных предприятий в конкурентных отраслях. К 2021 году — закон, дающий Центробанку возможность продавать часть акций санированных банков несколькими способами, в том числе, через публичное размещение акций на бирже.