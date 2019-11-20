РБК: Кремль сохранит систему выборов в Госдуму

На выборах в Госдуму депутаты избираются в пропорции 50/50, в соответствии с которой 225 человек проходят в парламент по партийным спискам и столько же — по одномандатным округам. В июле Bloomberg сообщил, что в Кремле обсуждается сценарий парламентской реформы, в соответствии с которой доля одномандатников может быть увеличена до 75%, а списочников — уменьшено до 25%.
«Практика показала, что увеличение числа одномандатных округов не обязательно помогает «Единой России», — отмечает политолог Виталий Иванов, напоминая, что в этом году в преддверии выборов ряд регионов увеличили долю одномандатников. — В их числе был Хабаровский край, где «Единая Россия» проиграла все округа до единого». Соответственно, логика, согласно которой в округе обязательно выигрывает «единоросс», не работает, констатирует Иванов.