В Швеции прекратили дело Джулиана Ассанжа

Прокуратура Швеции закрыла расследование по делу, в рамках которого основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обвинялся в изнасиловании. «Я считаю, что состояние доказательств ослабло таким образом, что больше нет никаких оснований для продолжения расследования», — пояснила заместитель прокурора Ева-Мари Перссон, передает РБК.



Перссон также отметила, что не ставит под сомнение показания потерпевшей стороны, которая представила «достоверную версию событий». Показания пострадавшей были «последовательными, всеобъемлющими и подробными», однако доказательства за прошедшие годы в значительной мере «ослабли». Заместитель прокурора пояснила, что в делах о сексуальных преступлениях недостаточно, чтобы версия потерпевшей стороны выглядела более достоверной, чем версия подозреваемого в насилии, она должна подтверждаться другими факторами, при этом решающее значение часто имеют показания свидетелей. А на их позицию за прошедшие годы могли повлиять сообщения СМИ.



Следствие в отношении Джулиана Ассанжа началось в 2010 году. О насилии с его стороны заявили две женщины, сам Ассанж связи с ними не отрицал, но утверждал, что все происходило по взаимному согласию.

