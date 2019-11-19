Для бизнесменов появился онлайн-сервис жалоб на силовиков

Для подачи жалоб на давление со стороны силовиков заработала платформа «ЗаБизнес.рф». Сервис принимает обращения бизнеса в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ, передает РБК. Создать такую платформу в феврале поручил Владимир Путин.

Для отправки обращения нужно зарегистрироваться в личном кабинете, изложить проблему и приложить документы, фото- и видеоматериалы. На обработку информации уйдет не более суток. В личном кабинете можно будет отследить итоги рассмотрения жалобы и выразить несогласие с решением.

При этом директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко отмечает, что жалобу необходимо подать «до вынесения судебного решения». После модерации она уйдет в центральный аппарат того или иного правоохранительного органа. При этом сотрудники центральных аппаратов силовых ведомств не должны спускать жалобы бизнеса на те подразделения, по поводу которых они отправлены.

На сайте также можно узнать, из каких регионов отправлено больше всего жалоб, и на какие территориальные органы чаще жалуются.