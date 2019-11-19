Матери политзаключенных обратились к Путину

«Матери против политических репрессий» подали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой взять уголовные дела под личный контроль и «защитить их детей от произвола следственных и судебных органов». Как сообщает «Медиазона», под письмом подписались мамы фигурантов «московского дела», «пензенского дела», «ростовского дела», родственники обвиняемых в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир», мама анархиста Азата Мифтхова, мама обвиняемого по делу «Артподготовки» Сергея Рыжова и другие.

«В ходе рассмотрения вышеуказанных дел нарушается не просто юридические и процессуальные нормы права, но и логика, здравый смысл... Подтверждением этого являются многочисленные открытые письма различных профессиональных сообществ», — говорится в письме.

Около 10 человек подали коллективное письмо в приемную администрации президента.