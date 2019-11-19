Прокуратура откладывает принятие решения по делу Светланы Прокопьевой

Прокуратура Псковской области продлила срок принятия решения по уголовному делу журналистки Светланы Прокопьевой с 10 суток до 30. Прокуратура должна или утвердить обвинительное заключение и передать дело в суд, или вернуть его на доследование. Как сообщил «МБХ медиа» старший помощник прокурора области Юрий Зайцев, срок принятия этого решения продлевается в соответствии со статьей 221 УПК, где указано, что это можно сделать «в случае сложности или большого объема уголовного дела».

Сама Прокопьева заявила, что действия прокуратуры больше похожи на затягивание дела. Ее обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Дело было возбуждено 6 февраля из-за авторской программы Прокопьевой «Репрессии для государства» на «Эхе Москвы в Пскове». В эфире журналистка озвучила свою позицию о причинах теракта в архангельском управлении ФСБ. Она предположила, что поступок молодого человека мог быть спровоцирован репрессивными действиями политического режима.