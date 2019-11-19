Дмитрий Гудков: Лагеря и насилие

Сажать за «концентрацию протестных мыслей в соцсетях» будут те, у кого концентрировать нечего

Ну ок, придумали вы очередной закон «как удержать власть до конца квартала» — сделайте так, чтобы над вами хотя бы не смеялись. Не могут.

В разжиженной серости их голов концентрируются только две вещи: лагеря и насилие. С каждым днем все гуще.

Правительство отвечает ЕСПЧ, разбирающему дело женщины, которой муж отрубил руки: «Даже если предположить, — пишет замминистра юстиции, — что большинство лиц, подвергающихся насилию в семье в России, на самом деле являются женщинами (хотя никаких доказательств этого утверждения не существует), логично предположить, что жертвы мужского пола больше страдают от дискриминации в таких случаях. Они находятся в меньшинстве, и от них не ожидается просьб о защите от жестокого обращения со стороны членов семьи, особенно если они страдают от лица противоположного пола».

Пострадавшая, заключает Минюст, пытается «подорвать правовые механизмы и усилия правительства».

Бить и сажать, сажать и бить — диктатура не сосредотачивается, она концентрируется.

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