ЕСПЧ: несогласованность мирной акции — не повод для задержания

Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе Андрея Оботе, который вместе с другими участниками акции стоял в 2009 году на Горбатом мосту с пустым листом бумаги. ЕСПЧ постановил, что отсутствие уведомления властей о мирной акции не является достаточным основанием для привлечения к ответственности за нарушение порядка организации и проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикета, сообщает «Апология протеста».

Андрея Оботе задержали 31 января 2009 года на акции на Горбатом мосту перед Домом правительства. Он, как и еще несколько человек, стоял с чистым листом бумаги в руках и заклеенным скотчем ртом. Полиция задержала их и составила протоколы за организацию несогласованной акции. Андрей Оботе был оштрафован на 1 тыс. руб. ЕСПЧ назначил ему компенсацию в размере €4 тыс.

В решении подчеркивается, что не было никакой общественной необходимости привлекать к ответственности заявителя, так как пикет, в котором участвуют несколько человек, не может привести к каким-либо негативным последствиям, и власти должны были проявить терпимость к мирным протестующим.