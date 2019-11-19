Индекс промышленного оптимизма в России показал худшее значение с 2016 года

Оптимизм в российской промышленной отрасли приблизился к нулю. Это худший показатель с февраля 2016 года, сообщает РБК со ссылкой на индекс промышленного оптимизма Института экономической политики им. Гайдара.

По данным на 18 ноября индекс промышленного оптимизма опустился почти до нулевой отметки, хотя в сентябре поднялся до уровня примерно пяти пунктов. При этом Росстат отмечает умеренно положительную динамику промышленного производства (за десять месяцев года рост составил 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

Согласно индексу, в ноябре из четырех показателей (фактическое изменение спроса, относительная оценка спроса (ниже/выше «нормы»), оценка запасов готовой продукции и планы выпуска) улучшилась ситуация лишь по оценке запасов. Институт Гайдара отмечает, что это связано с сохранением контроля предприятий над своими складскими накоплениями, и соответственно, об уверенном контроле над соотношением спроса и выпуска. Но сохранять такой контроль несложно в условиях затяжной стагнации и при минимальном оптимизме даже официальных прогнозов.

При этом в исследовании говорится, что в ноябре промышленность, похоже, решила отказаться от увеличения выпуска и может перейти к его сокращению.

Индекс прогнозов промышленности Института Гайдара (складывается из прогнозов спроса, выпуска и занятости) все еще сохраняет высокий уровень оптимизма. Он держится в положительной зоне на уровне примерно пяти пунктов. Однако это связано лишь с грядущим увеличением найма работников, так как предприятия демонстрируют решительное желание избавиться от дефицита кадров, возникшего в отрасли в середине текущего года.