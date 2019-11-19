Дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой отправили на пересмотр

Президиум на заседании рассматривал представление замгенпрокурора Леонида Коржинека, который настаивал на отмене решения о возврате дела в прокуратуру, которое вынес в апреле Мещанский суд Москвы и поддержал в мае Мосгорсуд.
Масляева, как и другие фигуранты дела «Седьмой студии», обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В начале 2018 года дело экс-бухгалтера было выделено в отдельное производство, поскольку Масляева признала вину, заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.