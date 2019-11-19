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Дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой отправили на пересмотр

19.11.2019

Президиум Мосгорсуда решил, что суд первой инстанции в новом составе должен пересмотреть уголовное дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, сообщает «Интерфакс».

Президиум на заседании рассматривал представление замгенпрокурора Леонида Коржинека, который настаивал на отмене решения о возврате дела в прокуратуру, которое вынес в апреле Мещанский суд Москвы и поддержал в мае Мосгорсуд.

Масляева, как и другие фигуранты дела «Седьмой студии», обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В начале 2018 года дело экс-бухгалтера было выделено в отдельное производство, поскольку Масляева признала вину, заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

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