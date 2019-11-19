Власти Екатеринбурга окончательно запретили строительство в сквере у Драмтеатра

Депутаты гордумы Екатеринбурга большинством голосов согласились вернуть скверу у Театра драмы статус земли общего пользования. В феврале эти же депутаты подавляющим большинством голосов разрешили строить там храм Святой Екатерины, что вызвало волну протестов, отмечает E1.

Теперь сквер снова юридически считается землей общего пользования, и любое строительство на его территории запрещено. За это решение проголосовали 27 из 28 депутатов, один воздержался. Ранее проект изменений положительно рассмотрела комиссия по землепользованию и застройке.

При этом суды продолжают наказывать участников весенних протестов. В Верх-Исетском районном суде сегодня на 20 тыс. руб. оштрафовали Вадима Панкратова, более известного в Екатеринбурге под прозвищем Дед-пикет. Пенсионер получил штраф за то, что ударил полицейского по руке плакатом. В мае во время акции протеста в сквере у Театра драмы он замахнулся и ударил свернутой бумагой начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД Екатеринбурга подполковника Антона Трошина. После этого было возбуждено уголовное дело о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.