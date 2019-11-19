США признали законность израильских поселений в Палестине

Белый дом изменил позицию по отношению к израильским поселениям на Западном берегу реки Иордан, строительство которых на протяжении 40 лет США считали нарушением международного права, сообщает «Голос Америки». Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заключения Госдепартамента от 1978 года, по которому строительство гражданских поселений на оккупированных территориях «не соответствует международному праву».

Израиль отреагировал на сообщение положительно, а палестинцы и лидеры других стран посчитали, что это подрывает любые шансы на заключение широкого мирного соглашения. Однако, по мнению Помпео, все правовые вопросы, касающиеся этих поселений, должны решить израильские суды, а объявление их нарушением международного права лишь отвлекает внимание от усилий по заключению мирного соглашения.

«Горькая правда состоит в том, что юридического урегулирования конфликта никогда не будет, и споры о том, кто прав и кто не прав с точки зрения международного права, не принесут мира», — считает Помпео.

Европейский Союз не изменил своей позиции по вопросу поселений и в понедельник 18 ноября заявил, что их строительство является незаконным и подрывает перспективы установления прочного мира.