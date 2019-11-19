Павел Чиков: Бесчеловечность судов проявляется по-разному

Генерал-майор СКР Сергей Дубинский, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере и находящийся под арестом в «Матросской тишине», попросил суд изменить его меру пресечения на домашний арест из-за развившегося у него онкологического заболевания.

Дубинский, арестованный в ноябре 2018 года, заявил, что когда он поступил в СИЗО, у него была начальная стадия рака, от которой он успешно лечился. Но после ареста его состояние ухудшилось, и сейчас у него уже четвертая стадия, которая не поддается лечению.

Несмотря на то, что его диагноз входит в правительственный перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, суд отказался изменить ему меру пресечения.

Злорадства нет. Выводы никем сделаны не будут.

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