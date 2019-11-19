В Тбилиси оппозиция продолжает протест

Несмотря на то что акция оппозиции на проспекте Руставели в Тбилиси накануне вечером была приостановлена после разгона полицией, возле парламента остается несколько протестующих в палатках. Как сообщает портал «Новости–Грузия», демонстранты разместились на тротуаре, поэтому автомобильное движение на проспекте Руставели открыто.

Сегодня лидеры оппозиции соберутся в офисе Лейбористской партии, чтобы разработать дальнейшую стратегию действий. Они заявляют, что не прекратят протест до тех пор, пока не будет удовлетворено их требование о проведении досрочных пропорциональных выборов парламента.

Сегодня же организаторы акции и политики собираются отправиться на судебные процессы активистов, которые были задержаны 18 ноября во время разгона акции и остаются в полицейских участках по обвинению в совершении административных нарушений. Всего полиция задержала 37 человек, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Их обвиняют в неподчинении законным требованиям полиции и мелком хулиганстве.

Оппозиция и гражданские активисты объявили о начале бессрочных протестов 14 ноября. Причиной послужило то, что парламент Грузии провалил голосование по конституционным изменениям, подразумевавшим проведение парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.