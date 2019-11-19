Депутаты хотят ввести уголовную ответственность для обученных за счет других стран организаторов протестов

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства предложила ввести уголовное наказание для тех, кто обучался в лагерях по организации протестных акций. Как сообщает «КоммерсантЪ», речь идет о ранее выявленных комиссией в ряде регионов России неких финансируемых из-за рубежа лагерей для подготовки организаторов протестов.

Где именно находятся эти лагеря, депутаты не уточнили. По мнению члена комиссии Адальби Шхагошева, к ним можно отнести и «виртуальные», и речь идет о «концентрации протестных мыслей в соцсетях, не имеющей географического обозначения». Также депутат отметил, что законопроект об уголовной ответственности «будет внесен в следующем году».

«Все, что связано с УК, требует тщательной проработки, обоснования, и, конечно, сроки лишения свободы должны быть связаны с последствиями несанкционированного митинга: гибель людей, масштаб причиненного ущерба, — говорит Шхагошев. По его мнению, тот, кто прошел обучение в лагере, в принципе не должен получить разрешение на проведение митинга.