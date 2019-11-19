Субсидии институту Жириновского хотят увеличить почти в 6 раз

Правительство предложило увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций, учредителем которого является ЛДПР, с 60 млн до 353,8 млн руб. Это следует из поправок к федеральному бюджету на 2020–2022 годы, которые Госдума рассмотрит во втором чтении 19 ноября, пишет РБК. Агентство отмечает, что в прошлом году по просьбе лидера партии Владимира Жириновского правительство передало в ведение Института принадлежащее Российской академии наук 15-этажное здание на Ленинском проспекте в Москве.



Резкое увеличение субсидии для института ЛДПР особенно обращает на себя внимание на фоне того, что целевые субсидии для НКО, связанных с другими партиями, не меняются, отмечает политолог Александр Пожалов. По его мнению, рост расходов на институт может быть связан с передачей ему здания РАН. «Но в целом власть должна видеть, что именно ЛДПР, а отнюдь не псевдокоммунисты-спойлеры является основным соперником на выборах для КПРФ в борьбе за голоса протестного избирателя, — пояснил он. — Антирейтинги недоверия к Жириновскому и ЛДПР за последнее время существенно снизились, хотя по принципиальным вопросам ЛДПР, казалось бы, всегда открыта к взаимодействию с Кремлем».



Либерал-демократы — одна из трех опорных партий для политической системы наравне с «Единой Россией» и КПРФ. «В этих условиях для власти логично не пытаться выталкивать ЛДПР в глухую оппозицию, а наоборот, укреплять базу для сотрудничества с ЛДПР по принципиальным вопросам, в том числе и через такую поддержку партийного института», — считает Пожалов.

