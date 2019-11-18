Москва согласилась на нового посла США

Предварительное согласие на начало работы в качестве руководителя американской дипломатической миссии Джону Салливану выдано. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Кандидатура Салливана уже была рассмотрена комитетом по иностранным делам Сената американского Конгресса, для окончательного утверждения за него должен проголосовать полный состав Сената.

О решении президента США Дональда Трампа назначить преемником Джона Хантсмана на посту в Москве Джона Салливана было объявлено 11 октября. Хантсман подал в отставку и после возвращения в США начал кампанию по выборам в губернаторы родного для него штата Юта.



Салливан работает в Госдепартаменте с 2017 года — занимает пост первого заместителя Госсекретаря Майка Помпео. До этого он шесть лет был председателем специального правительственного комитета по экономическим отношениям США и Ирака при Министерстве торговли.

