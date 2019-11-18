Парламент Грузии возобновил работу после разгона демонстрантов, которые на выходных заблокировали здание. Об этом сообщает ТАСС. «Очень жаль, что часть оппозиции и ее представители еще раз ввели в заблуждение своих сторонников и мирный протест вышел за рамки закона. Я имею в виду блокировку парламента», — сказал глава парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Полиция Тбилиси сегодня ликвидировала палатки протестующих и попыталась оттеснить митинг от здания парламента с помощью водометов. Десятки участников акции протеста пытались оказывать сопротивление. При этом, как отмечает «Би-би-си», люди по-прежнему остаются у здания парламента, и митинг продолжается.

Многотысячные митинги оппозиции с требованием отставки правительства и проведения досрочных выборов в Тбилиси начались 14 ноября. Причиной стал провал в парламенте законопроекта о переходе на пропорциональную систему выборов в 2020 году.