Законопроект о значимых интернет-ресурсах будет отозван на доработку

Депутат Антон Горелкин отзовет из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах, чтобы доработать его с учетом мнения бизнеса. Об этом он написал в Telegram.

Депутат сообщает, что продолжит работать над законопроектом с учетом положительного правительственного отзыва (ограничение для иностранного владения в 49%). Но он также хочет добиться консенсуса с бизнесом. «В течение последнего месяца удалось ознакомиться с отзывами, которых довольно много поступало в Комитет. Эксперты и бизнес сгенерировали живые и проработанные идеи, которые я уже решил инсталлировать в законопроект. И здесь два варианта. Такую работу, конечно, можно проделать ко второму чтению, но с учетом, что нет срочности, я решил воспользоваться механизмом отзыва инициативы на доработку в соответствие с регламентом. Планирую это сделать в ближайшее время. Я считаю свой законопроект необходимым в современной динамике развития цифровой экономики, и уверен после доработки он будет принят», — пишет Горелкин.

Также депутат отмечает изящность решения «Яндекса» по поводу создания Фонда общественных интересов: «Я бы даже сказал - очень элегантное решение. А как сказали бы заокеанские партнеры Яндекса, win-win — выигрывают все стороны. У компании остаются все права собственности, в том числе интеллектуальной. Сохраняется операционная независимость и инвестиционная привлекательность. Полностью учтен общественный интерес: безопасность передачи и хранения персональных данных наших граждан. Ну, и риск сценария, когда Яндекс купит какой-нибудь условный Гугл — сведен к нулю».