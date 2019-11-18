Обвиняемый по «московскому делу» Павел Новиков признал вину

Фигурант «московского дела» Павел Новиков, которого обвиняют в том, что он ударил полицейского пластиковой бутылкой по шлему на акции 27 июля, признал свою вину, сообщает «МБХ медиа». Ранее он вину отрицал. По словам адвоката, в особом порядке рассмотреть дело уже нет возможности нет.

Заседание суда сегодня отложено на 2 декабря из-за неявки потерпевшего и свидетеля обвинения.

Новикова задержали 29 октября. По версии СК, на акции 27 июля он ударил полицейского пластиковой бутылкой по шлему. 30 октября Басманный суд арестовал Новикова на два месяца.