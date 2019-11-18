Задержанные в Керченском проливе корабли переданы Украине

Три корабля, задержанные год назад за нарушение российской границы, были переданы украинской стороне, сообщает МИД России.

«Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется», — говорится в сообщении министерства.

При этом МИД напоминает, что «действия киевских властей, отдавших приказ своим военнослужащим об осуществлении провокационных действий в ноябре 2018 года, являются преступлением не только против суверенитета Российской Федерации, но и против украинских граждан, которых сознательно подвергли опасности и толкнули на совершение правонарушений».

Напомним, что в ноябре 2018 года российские правоохранители задержали бронекатеры и буксир ВМФ Украины, а в отношении членов экипажей были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ. 7 сентября 24 моряка были переданы украинской стороне в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.