Мосгорсуд оставил без изменения меры пресечения троим фигурантам «московского дела»

Фигуранты «московского дела»Егор Лесных и Владимир Емельянов останутся в СИЗО, а Александр Мыльников — под домашним арестом. Об этом сообщает «МБХ медиа».

На судебном заседании адвокат Владимира Емельянова Светлана Байтурина заявила, что избранная мера пресечения ограничивает права и свободы подзащитного, и предлагала заменить ее на не связанную с лишением свободы. Для этого у подзащитного была возможность внести залог в размере 1 млн руб. Сам Емельянов заявил, что он не убийца и не вор, а «обычный человек, который не смог смотреть, как представители власти превышают свои полномочия».

Емельянов обвиняется в том, что на акции протеста 27 июля в Москве якобы удерживал росгвардейца, «препятствуя выполнению служебных обязанностей». Ранее суд арестовал его на два месяца.

Егор Лесных обвиняется сразу по двум эпизодам: по версии следствия, он 27 июля пнул двух бойцов Росгвардии. По словам Лесных, который арестован на два месяца, он хотел предотвратить избиение силовиками парня и девушки.

Александр Мыльников находится под домашним арестом до 15 декабря. Мыльникова обвиняют в том, что он 27 июля «двумя руками схватил» росгвардейца «за правую руку, преодолев его сопротивление, потянул на себя, удерживая и лишая свободы передвижения».