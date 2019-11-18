В России может появиться единый счетчик интернет-аудитории

Изменения в законодательство, позволяющие определить единого измерителя интернет-аудитории, разрабатываются на базе Медиакоммуникационного союза при участии Роскомнадзора. Онлайн-кинотеатр или новостной агрегатор может лишиться права размещать рекламу, если не будет передавать этому единому оператору данные, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на черновик законопроекта.

Поправки к законам «О рекламе», «Об информации», «О СМИ» и «О персональных данных» позволят установить одну или несколько уполномоченных организаций для измерения аудитории интернет-ресурсов. Определять такие компании и утверждать методику исследований будет Роскомнадзор. Для передачи данных владельцам онлайн-кинотеатров и новостных агрегаторов придется также установить утвержденный ведомством софт.

При этом доля иностранного владения у единого измерителя аудитории не должна превышать 20%. При введении аналогичной схемы для подсчета телеаудитории единому измерителю Mediascope пришлось продать 80% в компании государственному ВЦИОМу.

По мнению основателя LiveInternet и экс-советника президента по вопросам интернета Германа Клименко, из-за того что «телевизор активно перемещается в YouTube, возникла гипотеза, что с помощью единого измерителя можно поставить доходы площадок под контроль».