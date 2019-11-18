Законы о митингах противоречат Конституции в 44 регионах России

Прямой запрет на массовые акции около органов государственной и муниципальной власти действует в 44 регионах страны, несмотря на постановление Конституционного суда, говорящее, что подобный запрет вне закона. Это выяснил проект «Апология протеста». Большинство регионов установили «антимитинговую зону» вокруг зданий госорганов на расстоянии от 5 до 250 метров. В 15 регионах установлен запрет для митингов на территориях, «непосредственно прилегающих к зданиям» государственных и муниципальных органов власти.

В Томской области власти защитили от митингов лишь администрацию региона, установив стометровую зону. В Астраханской области нельзя проводить митинги ближе 150 метров от официальной резиденции губернатора. Самый большой запретный радиус установили власти Камчатского края — 250 метров.

«Апология протеста» обратилась в региональные парламенты и к региональным прокурорам с просьбой исключить антиконституционные запреты из местных законов о митингах.

«Территориальные» запреты на массовые акции ввели: Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская область, Костромская область, Краснодарский край, Курганская область, Ленинградская область, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Новосибирская область, Орловская область, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Коми, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Рязанская область, Санкт-Петербург, Саратовская область, Свердловская область, Севастополь, Смоленская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Чувашская Республика – Чувашия.

Ранее Конституционный суд отменил запрет на проведение массовых акций на главной площади Сыктывкара, пояснив, что местные запреты на проведение митингов в определенных местах не могут основываться на произвольном пространственно-территориальном ограничении права граждан мирно собираться.

