Аркадий Волож: Золотая акция 2.0

Всем доброе утро!

Только что было опубликовано решение Совета директоров Yandex NV, предлагающее акционерам внести изменения в структуру управления компанией. Подробное описание дано в нашем анонсе, а в этом письме я попробую рассказать общую логику происходящего.

Когда-то Яндекс был просто одним из бизнесов в одной из индустрий. Затем стал ведущим бизнесом в одной из индустрий, потом — ведущим бизнесом в ведущей индустрии. А потом интернет перестал быть отдельной индустрией и распространился повсюду. Мы вышли в реальную жизнь. Сегодняшний Яндекс — это технологическая компания, которая действует в самых разных сферах — от рекламы до транспорта, и далее со всеми остановками. Интернет сегодня — вроде электричества сто лет назад. Продукты Яндекса воспринимаются как необходимая часть нашей жизни, а если с ними что-то случается, то это проблема не только компании, но и всего общества. А значит, на нас замыкается общественный интерес.

Десять лет назад появилась «золотая акция» — механизм ограничения со стороны государства продажи крупного пакета акций Яндекса. Тогда это стало гарантией от покупки компании большим международным игроком или местной бизнес-группой. За десятилетие Яндекс многократно вырос, потребовалась новая версия «золотой акции». Надо было найти решение, которое станет оптимальным для трех сторон: оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах бизнеса Яндекса и защитит интересы страны. Вот к чему мы пришли после многих месяцев обсуждений.

В корпоративном управлении Яндекса создается специальная некоммерческая структура — Фонд общественных интересов. Фонд состоит из представителей российских университетов и негосударственных организаций, а также менеджмента компании. Это вузы, где у нас есть партнерские образовательные и научные проекты — Вышка, Физтех, МГУ, СпбГУ и ИТМО, а также РСПП, членом которого является Яндекс, школа управления «Сколково» и Фонд поддержки 57-й школы, нашего давнего партнера по проектам в области школьного образования. Три места в совете Фонда закреплено за менеджерами компании, в него войдут Тигран, Лена Бунина и я.

Фонд будет согласовывать сделки по консолидации более 10% голосующих или экономических акций в одних руках, а также выдвигать двух из двенадцати директоров в Совет директоров компании. Фонд получит право вето на решения компании по таким вопросам, как передача персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности. При этом Фонд (как и в предыдущей версии «золотой акции») не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности Яндекса.

Как мы видим, здесь больше ограничений, чем было десять лет назад с «золотой акцией», но общая логика остается прежней: компания развивается и ведет свой бизнес самостоятельно, но Фонд общественных интересов имеет право вето по ряду вопросов.



Эту реструктуризацию мы выносим на голосование акционеров 20 декабря. Новая структура создается такой, чтобы это строение простояло многие годы и нас не трясло от внешних событий так, как это было в последнее время. Важно, чтобы структура, с одной стороны, соответствовала общественным интересам, а с другой, не мешала компании развивать бизнес в стране и за рубежом.

Итак, в 2020 год мы входим со следующей ситуацией. Яндекс остается частной компанией, которая работает на открытом рынке и торгуется на биржах. Мы по-прежнему конкурируем с глобальными компаниями, при этом нам тоже открыты иностранные рынки. На внутреннем рынке развиваются крупные технологические компании, каждая из которых строит свою экосистему. Мы рады тому, что конкуренция сохраняется — ведь в конечном счете это выгодно пользователям.



Вспомните, как много мы сделали за последние десять лет: совсем новый Поиск, лучшие в стране Карты, появились Такси и Драйв, Музыка и масса всего другого. «Золотая акция» не влияла на развитие новых сервисов ранее, не повлияет и теперь. У нас развиваются совершенно потрясающие вещи вроде беспилотников, стартовала любимая пользователями Лавка. Представьте, что еще мы построим за следующие десять лет!

Что дальше? Продолжаем работать. В ближайшие дни и недели мы с Тиграном, Грегом и другими коллегами займемся объяснением всей этой истории нашим акционерам, после чего вернемся к обычной работе. Например, Тигран, как и раньше, будет занят всем — от построения новых бизнесов до придирок к интерфейсным мелочам — будьте готовы :)