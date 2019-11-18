«Яндекс» создаст новую структуру управления компанией

Специальный Фонд общественных интересов, по идее Совета директоров «Яндекса», планируется создать в калининградском офшоре. Структура сможет давать указания руководству компании и даже временно отстранять гендиректора, пишут «Ведомости».

По данным источника издания, новая система управления согласована с администрацией президента и одобрена первыми лицами государства. «Яндекс» таким образом пытается снизить давление со стороны властей.

Фонд будет, как минимум, согласовывать для «Яндекса» консолидацию 10% и более акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. 20 декабря акционерам компании будет предложено проголосовать за создание структуры (для окончательного решения необходимо одобрение владельцев 75% голосующих акций).

«Это оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах «Яндекса» и защитит интересы страны», — написал сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож в письме сотрудникам.

Планируется, что фонд получит «золотую акцию» головной компании «Яндекса» — голландского Yandex N.V., а также 0,001% доли основного российского юрлица — ООО «Яндекс». «Золотую акцию» фонду передаст Сбербанк.

В управление Фондом общественных интересов войдут представители пяти государственных вузов (Высшей школы экономики, Московского физико-технического института, Московского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета и университета ИТМО), а также представители Российского союза промышленников и предпринимателей, Школы управления «Сколково» и Фонда поддержки 57-й школы в Москве. Еще три места в Совете директоров Фонда будут у топ-менеджеров самого «Яндекса».



