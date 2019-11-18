Парламент Грузии заблокирован из-за отказа перейти на пропорциональную систему выборов

В Тбилиси проходят многотысячные митинги оппозиции с требованием отставки правительства и проведения досрочных выборов. Причиной для недовольства стало непринятие поправок в Конституцию о пропорциональных выборах, сообщает «Би-би-си».

Массовые протесты в Грузии начались 14 ноября, после провала в парламенте законопроекта о переходе на пропорциональную систему выборов в 2020 году. Несмотря на огромное количество сторонников перехода, против изменения выступили мажоритарные депутаты парламентского большинства. В результате инициированный партией парламентского большинства «Грузинской мечтой» проект конституционных поправок не набрал достаточного числа депутатских голосов.

«Грузинская мечта» обвинила в произошедшем основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили партию «Единое национальное движение». При этом несколько депутатов самой правящей партии, включая вице-спикера парламента Тамар Чугошвили, ушли с должностей в законодательном органе. Но в бунт мажоритариев не поверили оппозиция и общество, назвав произошедшее спектаклем. Теперь на пропорциональную систему выборов Грузия перейдет с 2024 года, а в следующем году выборы в парламент по-прежнему будут проходить по смешанной системе.

После непринятия поправок, представители оппозиционных партий и солидарные с ними гражданские активисты стали требовать проведения досрочных выборов по пропорциональной системе и отставки правительства. У здания парламента был разбит палаточный лагерь. Также митингующие требуют создания временного правительства для проведения следующих выборов и освобождения задержанных в связи с событиями 20 июня в Тбилиси.

Протестующие не намерены расходиться и блокируют проспект Руставели. «Будут пикетирования, будет и неповиновение — все в рамках закона. На это право нам дает Конституция. Конституция принадлежит нам, а не Иванишвили», — говорит лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе, имея в виду лидера правящей партии «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили.

Единственная оппозиционная грузинская партия, которая не присоединилась к митингу у парламента — «Альянс патриотов», который проводит свою отдельную антиправительственную акцию. Эта партия известна своей скептической позицией по поводу присоединения Грузии к НАТО, а ее представители партии — своими визитами в Москву.