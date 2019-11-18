Александр Морозов о встрече «нормандской четверки»

9 декабря будет встреча «нормандской четверки», я послушал выступление посла Франции в Украине (который принимает активное участие в ее подготовке), выступление Алексея Макеева, главы политического департамента украинского МИДа, поговорил с разными экспертами, работающими с разных сторон при подготовке встречи. Проблема тут в следующем: вокруг этой встречи с одной стороны будут потоки «кремлевского пропагандистского торжества», а с другой — панические обобщения противников Зеленского в украинской политике. Но если смотреть реалистично на содержание встречи, то там не будет ни большого успеха Москвы, ни «капитуляции» Киева. Сейчас все стороны, включая и Франции и Германию, а равно и Путина и Зеленского — заинтересованы применительно к этой встрече в «маленьком позитивном результате». Проблема Донбасса разделилась для всей дипломатии на три этапа: деэскалация, примирение, реинтеграция. Возможно только движение в границах первого этапа. Деэскалация — это прекращение обстрелов, упрощение коммуникаций для жителей вокруг линии разделения, обмен пленными и т.д. Так называемые «выборы» на неподконтрольной территории — настолько сложная в правовом и техническом смысле вещь, что условия их проведения будут предметом следующей встречи «нормандской четверки», а не этой. Так называемая «формула Штайнмайера» понимается участниками переговоров исключительно как основание для «дорожной карты», которой пока нет, и когда она будет согласована, знает только Бог. Но маленький позитивный результат возможен: Путин отдаст команду перестать стрелять, людей по киевскому списку выпустят из подвалов, населению будет попроще пересекать блокпосты. Главная проблема этого периода «деэскалации» (а он хорошо знаком по Приднестровью) — люди, оказавшиеся в серой зоне, сейчас испытывают огромный страх. Я беседовал с ними в Киеве, они приезжали на конференцию по урегулированию. Там села и поселки с населением от 300 до 3 тыс. человек. И я думаю, что на этой «нормандской встрече» должна быть очень твердо обозначена конкретная форма гарантий, что в серой зоне не начнутся вооруженные партизанские рейды. Вот это главное.

Поэтому надо спокойно смотреть на идейный накал, который нарастает и в московской, и киевской прессе по поводу этой конкретной «нормандской встречи».

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