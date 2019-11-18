Высокий суд Гонконга признал неконституционным запрет на ношение масок

Высокий суд Гонконга постановил, что британский закон, который использовало правительство, чтобы запретить протестующим носить маски, несовместим с мини-конституцией острова. Как сообщает Reuters, по мнению суда, запрет ношения масок, принятый в Гонконге в начале октября на основании британского закона о чрезвычайной ситуации, не имеет силы, так как использованный правительством закон «несовместим с Основным законом», согласно которому Гонконг вернулся к правлению Китая в 1997 году.

Закон о запрете масок был принят для борьбы с беспорядками, которые не прекращаются уже почти шесть месяцев. В понедельник часть протестующих была блокирована полицией в кампусе одного из университетов. Силовики предупредили, что готовы использовать боевые, а не резиновые пули, если «мятежники» продолжат использовать зажигательные смеси, луки и прочее смертоносное оружие. Reuters сообщает, что накануне прошла «ночь насилия», когда протестующими были подожжены многие дороги и фургон полиции.

После блокировки части антикитайских мятежников, тысячи других протестующих попытались освободить из оцепления студентов. А те попробовали вырваться из оцепления. Полиция применяла слезоточивый газ и воду с неким раздражителем, после которого пострадавшие жаловались на химические ожоги. Руководство университета заявило, что заключило перемирие с полицией, чтобы позволить демонстрантам мирно покинуть кампус, однако было неясно, действует ли оно.