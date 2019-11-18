«Ъ»: Путин одобрил проект моста через Лену

Президент России Владимир Путин поддержал проект автомобильного моста через Лену в районе Якутска. Как пишет «КоммерсантЪ», предварительно стоимость строительства составит 63,7 млрд руб., из них 9,5 млрд руб. — расходы инвестора, 47,8 млрд руб. — федерального бюджета, а 6,4 млрд руб.— регионального. С НДС суммарная стоимость проекта — 82,9 млрд руб., расходы по его уплате ложатся на инвестора.

Если бюджетный грант будет выделен, строительство моста предполагается завершить в 2025 году.

Легковые автомобили смогут ездить по нему бесплатно, все остальные должны будут платить 1–4 тыс. руб. в зависимости от категории и года реализации проекта. По информации источников «Ъ», Путин счел, что проект «созрел до реализации», и поручил правительству представить предложения по строительству моста.