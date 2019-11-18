Оппозиция не прошла в парламент Белоруссии

Оппозиционные кандидаты не смогли пройти в Палату представителей Национального собрания Белоруссии по итогам голосования, которое состоялось 17 ноября. Нижнюю палату будут представлять «Белорусская патриотическая партия», «Республиканская партия труда и справедливости», «Либерально-демократическая партия» и общественное объединение «Белая Русь». В прошлом созыве были два представителя оппозиции, пишет «КоммерсантЪ».

Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина рассказала, что среди известных людей в парламент проходят экс-министр информации Лилия Ананич, экс-посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич и «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич.

Итоговая явка превысила 70%.