За два года на 10% сократилась симпатия и восхищение Путиным у россиян

С 2017 года количество респондентов, ощущающих симпатию или восхищение по отношению к президенту России Владимиру Путину, сократилось с 42% до 32%. А нейтрально-дистанцированная оценка выросла на 7 пунктов до 61%. Об этом сообщают «Ведомости», со ссылкой на данные исследования «Левада-центра» .

При этом одобрение деятельности президента за два года выросло с 67% до 70%. Не одобряют работу Путина в этом году — 28%.

«Основа отношения к Путину — это не безусловная симпатия, а нейтральное индифферентное отношение. В целом все авторитарные режимы держатся на таком отчужденном отношении», — говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков. По мнению социолога, симпатизирующие становятся равнодушными, но негативное отношение не растет, что связано с отсутствием альтернативы и слабостью оппозиции.