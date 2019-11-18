Андрей Нечаев: «…она вдруг сдохла»

Госдума одобрила в первом чтении проект поправок в федеральный бюджет 2019 года. Согласно документу, в конце уходящего года правительство намерено выделить прибавки полиции, Росгвардии, армии, двум государственным телеканалам и другим госСМИ, параллельно снизив расходы на социальное обеспечение населения, здравоохранение и образование.

В общей сложности расходы бюджета 2019 года будут увеличены на 238 млрд рублей. Формально две трети этой суммы Минфин потратит по статье «национальная экономика». В реальности единоличным получателем дополнительных денег станет госкорпорация ВЭБ РФ, опять оказавшаяся на грани банкротства. ВЭБ получит 161 млрд руб. в виде субсидии на погашение внешнего долга.

Второй раз с начала года правительство спланировало выделить дополнительные средства на «силовиков». Статья «национальная безопасность и правоохранительная деятельность», которую уже увеличивали на 18,2 млрд рублей в июле, вырастет еще почти на 19 млрд рублей. Из них 9,5 млрд рублей пойдут на «выплаты персоналу» из числа оперативных работников, а 4 млрд — на выплаты управляющим МВД чиновникам. На 3,8 млрд рублей вырастет финансирование Росгвардии, на 1 млрд — органов ФСИН. На 16,1 млрд рублей увеличатся расходы на «национальную оборону».

Запланированного роста расходов бюджете не хватит, чтобы удовлетворить всех лоббистов, особенно силовиков. Поэтому некоторые расходы решено урезать. Под усекновение попали расходы на образование, здравоохранение и социальную поддержку граждан. Затраты на образование сократят на 9,2 млрд рублей, финансирование программы «Социальная поддержка граждан» — на 20,1 млрд рублей. Финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения» урежут на 2,7 млрд.

Справедливости ради нужно отметить, что государство слегка раскошелится на пенсионеров. Трещащим по швам региональным бюджетам выделят 51,3 млрд. руб. трансфертов на обязательное пенсионное страхование и возмещение расходов по выплате страховых пенсий.

Скачкообразно (на 13,2 млрд рублей) вырастут расходы на госпропаганду. В июле субсидию на 4 млрд рублей из бюджета получил «Первый канал». В декабре аналогичный подарок ждет ВГТРК. Субсидию в 1,6 млрд рублей получит скандальный телеканал Russia Today, вещание которого все большее число стран закрывает. 337 млн рублей сверх прежнего плана выделят Дм. Киселеву в лице его МИА «Россия сегодня».

Интересно, что правительство проявляет щедрость в виде роста расходов бюджета, несмотря на то что его доходы недотягивают до плана 204 млрд руб. Провалились «нефтегазовые доходы», объем которых ниже запланированных в бюджете на 398 млрд рублей. Главной бедой оказались цены на газ: в бюджет заложили 227 долларов за 1000 кубометров, а в реальности оказалось лишь 189 долларов.

Бюджет все равно останется профицитным, но профицит будет скромнее, доходы превысят расходы на 1,5 трлн рублей вместо ожидавшихся 1,9 трлн. руб. В проект бюджета 2020–2022 также заложили профицит в 1,75 трлн руб.

Похоже, что наша власть все еще боится ужесточения санкций, а также наступающей рецессии мировой экономики. Только этим можно рационально объяснить столь жесткую и консервативную бюджетную политику явно в ущерб стимулированию экономического роста. Правда, невольно вспоминается старая шутка: «Цыган учил лошадь голодать. День учил, неделю, почти научил, но она вдруг сдохла».

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