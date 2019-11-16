Слушания об импичменте взбудоражил твит Трампа

Во время второго дня открытых слушаний по поводу импичмента Дональд Трамп опубликовал твит в адрес свидетеля, бывшего посла США на Украине Мари Йованович, который многие посчитали запугивающим. Об этом пишет BBC.

В тот момент, когда она давала показания в Палате представителей, президент США Дональд Трамп написал в Twitter сообщение, в котором говорилось, что где бы Йованович ни оказалась, там все шло плохо. «Она начала в Сомали — что там произошло? Затем перенесемся в Украину, где новый украинский президент неблагоприятно отозвался о ней во время моего второго телефонного разговора с ним». Также Трамп напомнил, что у него есть «абсолютное право назначать послов».

Йованович смогла ответить на твит президента, который, по-видимому, обвинял ее в потрясениях в Сомали, во время слушаний. Она сказала, что не думает, что у нее есть достаточные полномочия ни в Могадишо, ни в Сомали, ни в других местах, чтобы влиять настолько сильно. «Я на самом деле считаю, что везде, где я служила на протяжении многих лет, мы явно улучшили положение для США и также для этих стран», — сказала Йованович. Также она назвала твит «очень пугающим».

По мнению председателя комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, который возглавляет расследование в рамках импичмента, твиты президента могут быть классифицированы как запугивание свидетелей.

Дональд Трамп позже сообщил, что его твиты «вообще не были пугающими», а также что он наблюдал часть слушаний по импичменту и посчитал это «позором».

На слушаниях расследуется, задерживал ли президент США военную помощь Украине, чтобы вынудить Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына соперника Трампа на грядущих выборах Джо Байдена.

Мари Йованович была снята с должности посла в Киеве в мае, за два месяца до скандального телефонного звонка между Трампом и Зеленским. Ее показания на открытых слушаниях были близкими по смыслу к ее речи на закрытом заседании. По словам Йованович, близкие к Трампу люди, в том числе его личный адвокат Руди Джулиани сотрудничали на Украине с коррумпированными политиками. Они в своих интересах добивались смещения Йованович с поста посла США. При этом прямых или косвенных контактов с сыном Джо Байдена, Хантером Байденом, Йованович во время работы на Украине не имела.

В пятницу также в закрытом режиме дал показания представитель госдепартамента Дэвид Холмс. Он сообщил о звонке посла США в ЕС Гордона Сондленда из ресторана в Киеве президенту Трампу. В разговоре посол говорил Трампу, что Зеленский «любит вашу задницу» и проведет расследование, так как готов сделать все для президента США.

Этот звонок произошел 26 июля, на следующий день после скандального телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Накануне слушаний Белый дом опубликовал пересказ первого телефонного разговора Трампа и Зеленского от 21 апреля. Тогда Белый дом выкладывал короткую заметку об этом разговоре, но, как оказалось, смысл заметки с текстом первого разговора Трампа и Зеленского не совпадает. В стенограмме идет лишь обмен любезностями, а в кратком пересказе по данным BBC говорится, что Трамп сказал Зеленскому, что они вдвоем будут работать вместе, «чтобы осуществить реформы, которые укрепят демократию, повысят процветание и искоренят коррупцию». Это ставит под сомнение, можно ли доверять другим сообщениям о разговорах президента, публикуемым Белым домом.