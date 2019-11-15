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Встреча «нормандской четверки» запланирована на 9 декабря

15.11.2019

Саммит «нормандского формата» с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщает Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции. Саммит по урегулированию ситуации на Украине состоится впервые с 2016 года

Президент России Владимир Путин 14 октября заявил, что его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским не состоится до переговоров в «нормандском формате».

Ранее организовать встречу двух лидеров тет-а-тет предлагал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По его словам, Зеленский на это предложение согласился.

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