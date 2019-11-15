Белый дом опубликовал пересказ первого телефонного разговора Трампа и Зеленского

Белый дом опубликовал «важный», по мнению президента США Дональда Трампа, апрельский разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, который возглавляет расследование по импичменту, потребовал от Трампа опубликовать еще тысячи секретных разговоров, передает Associated Press.

Второй день публичных слушаний по поводу импичмента Дональда Трампа начался с обнародования Белым домом пересказа первого телефонного разговора президентов США и Украины. В отличие от скандальной стенограммы от 25 июля в разговоре от 21 апреля не упоминается ни Джо Байден, ни его сын, ни обещанная США помощь Украине. Он состоит из взаимных любезностей и слов поздравлений. Однако ранее Дональд Трамп говорил о весеннем телефонном разговоре как о «первом, значит более важном».

Член палаты представителей, республиканец Девин Нуньес, который входит в комитет по разведке, зачитал пересказ первого разговора вслух на публичных слушаниях, чтобы показать, что в разговоре не было ничего плохого. В ответ член палаты представителей Адам Шифф, который возглавляет расследование, сказал, что Трамп также должен «выпустить тысячи других записей, по которым он дал указание Государственному департаменту их не публиковать».

Во второй день публичных слушаний выступит один из ключевых свидетелей — бывший посол США на Украине Мари Йованович.