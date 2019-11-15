Трехсторонний обмен шпионами между Литвой, Россией и Норвегией состоялся

После помилования Литвой российских шпионов, Россия передала ей двух литовцев и норвежца, обвиняемых в шпионаже, передает Barents observer.

15 ноября СМИ сообщили о решении президента Литвы помиловать двух россиян в обмен на граждан Литвы и Норвегии.

Осужденный в РФ за шпионаж норвежец Фруде Берг передан властям Норвегии на территории Литвы, откуда будет переправлен на родину. Он был освобожден в пятницу утром из Лефортово после двухлетнего заключения. Фроде Берг вместе с двумя гражданами Литвы Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамосайтисом был поменян на граждан России Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных ранее в Литве.