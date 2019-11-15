По представлению Госдумы Минюст внес в реестр иноагентов еще одно СМИ

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иноагентов портал «Север.Реалии». «Решение принято на основании поступивших из комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России материалов», — сообщили в ведомстве.

14 ноября председатель комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил, что журналисты портала агитировали в «день тишины» и занимались оправданием экстремизма. Также депутаты «были возмущены, что на страницах этого издания начинается работа по пропаганде легализации наркотиков».

«Север.Реалии» стал 10-м СМИ в реестре иноагентов.