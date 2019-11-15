Российская академия наук осудила формат обысков в ФИАН

На общем собрании Российской академии наук более 2 тысяч академиков и членов-корреспондентов поддержали резолюцию, критикующую формат проведения обысков в Физическом институте имени Лебедева РАН и в доме директора ФИАН Николая Колачевского. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Появление вооруженных людей в ведущем научном институте России нельзя оправдать проведением следственных действий. Такие действия нанесли репутационный ущерб ФИАН, всей российской науке и силовым структурам. Члены общего собрания выступают за недопустимость подобных действий», — говорится в заявлении Российской академии наук.

По словам президента РАН Александра Сергеева, заявление было принято единогласно.

30 октября обыски прошли в ФИАН и у директора Физического института имени Лебедева (ФИАН), члена-корреспондента РАН Николая Колачевского, после чего ученого допросили в Следственном комитете. Параллельно обыски прошли в квартире руководителя компании «Триоптикс» Ольги Канорской, снимающей в институте помещения. Ее и Сергея Канорского, известного физика-оптика также вызвали в СК. Следователи подозревают, что компания «Триоптикс» при пособничестве Колачевского пыталась контрабандой вывезти в Германию оборудование, которое может быть использовано в военной технике.

15 ноября стало известно, что Ольга Канорская и ее отец Сергей Канорский после обысков у них по «делу ФИАН» уехали из России в Израиль, где получили гражданство.