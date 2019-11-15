Росмолодежь определила куратора по производству молодежного интернет-контента

Федеральное агентство по делам молодежи предложило сделать Институт развития интернета центром, который будет координировать производство социально значимого контента для молодежи. Об этом сообщает РБК.

Поручение президента Владимира Путина правительству о выборе НКО, на базе которой будет создан координационный центр по созданию контента, направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи, было дано 14 октября. Официально принять решение правительство должно до 1 декабря.

Источник РБК, близкий к администрации президента, пояснил, что если Институт развития интернета получит этот статус, Росмолодежь предоставит этой организации целевую субсидию, а институт должен будет разработать методику и обеспечить на конкурсной основе выделение субсидии производителям контента. Речь идет о 2,4 млрд руб. в течение 3 лет. Система распределения средств будет аналогичной той, которая существует в Фонде президентских грантов или Фонде кино.

«Процедура отбора проектов будет максимально прозрачной, не исключены публичные питчинги проектов. Вместе с тем об окончательной конфигурации системы отбора можно будет говорить только после того, как ИРИ будет официально назначен исполнителем», — говорит гендиректор Института Антон Ключкин.

По данным РБК, субсидии государства будут выделяться на производство исключительно социально значимого контента, о политическом речи не идет. Формат может быть любой: видео, аудио, веб-сериалы, подкасты, проекты в соцсетях, игры, образовательные программы. Тематика также может быть различной — начиная от нацпроектов и заканчивая празднованием 75-летия Победы в следующем году.

По словам Ключкина, в приоритете будут проекты для российских интернет-ресурсов, но в целом есть понимание, что размещение должно быть возможно на любых площадках, где есть российская аудитория, и которые находятся в российском правовом поле. Размещать контент будут сами производители, речь идет обо всех социальных сетях — Instagram, «ВКонтакте», Facebook, TikTok, «Одноклассники», видеохостинге YouTube.