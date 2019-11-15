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Росмолодежь определила куратора по производству молодежного интернет-контента

15.11.2019

Федеральное агентство по делам молодежи предложило сделать Институт развития интернета центром, который будет координировать производство социально значимого контента для молодежи. Об этом сообщает РБК.

Поручение президента Владимира Путина правительству о выборе НКО, на базе которой будет создан координационный центр по созданию контента, направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи, было дано 14 октября. Официально принять решение правительство должно до 1 декабря.

Источник РБК, близкий к администрации президента, пояснил, что если Институт развития интернета получит этот статус, Росмолодежь предоставит этой организации целевую субсидию, а институт должен будет разработать методику и обеспечить на конкурсной основе выделение субсидии производителям контента. Речь идет о 2,4 млрд руб. в течение 3 лет. Система распределения средств будет аналогичной той, которая существует в Фонде президентских грантов или Фонде кино.

«Процедура отбора проектов будет максимально прозрачной, не исключены публичные питчинги проектов. Вместе с тем об окончательной конфигурации системы отбора можно будет говорить только после того, как ИРИ будет официально назначен исполнителем», — говорит гендиректор Института Антон Ключкин.

По данным РБК, субсидии государства будут выделяться на производство исключительно социально значимого контента, о политическом речи не идет. Формат может быть любой: видео, аудио, веб-сериалы, подкасты, проекты в соцсетях, игры, образовательные программы. Тематика также может быть различной — начиная от нацпроектов и заканчивая празднованием 75-летия Победы в следующем году.

По словам Ключкина, в приоритете будут проекты для российских интернет-ресурсов, но в целом есть понимание, что размещение должно быть возможно на любых площадках, где есть российская аудитория, и которые находятся в российском правовом поле. Размещать контент будут сами производители, речь идет обо всех социальных сетях — Instagram, «ВКонтакте», Facebook, TikTok, «Одноклассники», видеохостинге YouTube.

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