Дмитрий Муратов выбран главным редактором «Новой газеты»

Главным редактором «Новой газеты» избран Дмитрий Муратов. За его кандидатуру на выборах проголосовали большинство (51,7%) сотрудников редакции. Помимо Дмитрия Муратова за пост главного редактора в этом году боролись предыдущий главред «Новой» Сергей Кожеуров и спецкор Илья Азар.

В эфире «Эха Москвы» Муратов анонсировал создание синдиката независимых медиа. Планируется публикация лучших материалов независимых СМИ, которые войдут в «Синдикат 100», тиражом не менее 20-30 млн экземпляров. Целью является конкуренция за аудиторию перед «государственным штепселем», а не между собой, отметил Муратов.

Дмитрий Муратов — один из основателей «Новой газеты». После образования издания он являлся членом редколлегии, специальным корреспондентом в зоне боевых действий и заместителем главного редактора.

Впервые он стал главным редактором в 1995 году. Следующие 22 года именно он руководил редакцией. В ноябре 2017-го не стал выдвигать свою кандидатуру на очередные выборы.