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Замдиректора ФСИН Максименко отказался впредь давать комментарии журналистам

15.11.2019

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил, что он больше не будет давать комментариев, все запросы следует направлять письменно в пресс-службу ведомства. Радиостанции «Говорит Москва» он сообщил, что «меняется формат работы», и теперь журналистам следует обращаться письменно в пресс-службу ФСИН, которая «в течение семи дней» направит ответ.

«Изменение формата — это, по большому счету, к лучшему. Вот пример: начальник колонии — это пару недель назад было — головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться. Стыдище просто до смерти. А бумага, ну, бумага, я думаю, она все стерпит. И на любой вопрос вам ответят с уважением, письменно, в течение семи дней», — пояснил Максименко.

При этом он пообещал, что ведомство останется открытым для прессы.

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