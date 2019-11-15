На Шиесе активиста обвинили в самоуправстве и порче имущества за чистку ступенек

Экоактивиста на станции Шиес Димитрия Спирина задержали по подозрению в самоуправстве — он почистил ото льда самодельную лестницу, ведущую на гору щебня.

«14 ноября 2019 года, в 15 часов дня к нам в лагерь пришли полицейские и попросили экоактивиста Димитрия Спирина-Кречета пройти во временное отделение полиции, сообщив ему, что на него имеется заявление о самоуправстве, написанное ЧОП «Гарант безопасности». Якобы Димитрий покушался на их имущество. Димитрий, дежуря на посту станции, делал ступеньки из снега для безопасного подъема активистов. Мы против незаконного задержания активистов на станции Шиес», — цитирует активистов 29.ru.

Спирин объяснил свои действия тем, что сотрудники ЧОП облили ступени водой, «чтобы мы не смогли туда подыматься. Я взял ломик и долбил ступеньки, чтобы люди могли подняться».

По данным «МБХ медиа», на мужчину составили протокол о порче имущества (статья 7.17 КоАП).

На станции Шиес Архангельской области строят мусорный полигон, куда будут свозить отходы из Москвы. Против этого выступают местные жители, которые организовали круглосуточное дежурство.

