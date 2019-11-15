Суд отклонил иски службы такси к оппозиционерам

Тушинский суд Москвы оставил без рассмотрения иски диспетчерской службы такси, которые были поданы из-за проведения акций протеста в Москве.

«Иски ООО «М.ТАКСИ КОММУНИКАЦИИ» (за якобы упущенную выгоду от летних акций) Тушинским судом оставлены без рассмотрения по ходатайству нашего юриста Алексея Молокоедова. Все три иска», — сообщил в Twitter глава юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади.

Иски отклонены в связи с повторной неявкой истца в судебное заседание, уточняет РАПСИ.

Служба такси подала три иска 22 августа. В компании заявляли, что они требуют «взыскать убытки от простоя транспортных средств» из-за несанкционированных акций 27 июля, 3 и 10 августа. Ответчиками стали Илья Яшин, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Иван Жданов и Олег Степанов, которые, по мнению истца, были организаторами протестов.