Экс-чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии

Фигурант дела о хищении 450 млн рублей при строительстве фондохранилища Эрмитажа, бывший глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борис Мазо запросил политического убежища в Австрии. «Я подал документы на политическое убежище, потому что считаю, что преследование в России происходит по политическим мотивам», — заявил он РБК.



По его словам, целью возбуждения уголовного дела против него была попытка не допустить переназначения министра культуры Владимира Мединского при формировании нового правительства в мае 2018 года. Он обращает внимание, что заявление в СК от заместителя директора Эрмитажа было подано 15 мая, на следующий день было возбуждено уголовное дело, а 17 мая задержан бывший заместитель Мединского Григорий Пирумов. 18 мая был объявлен состав нового правительства.



«После полутора лет тюрьмы я уехал лечиться в феврале 2018 года, так как сильно подорвал здоровье и у меня диагностировали онкологию. Дело было возбуждено спустя почти три месяца. Я никуда и ни от кого не сбегал и выехал из страны на законных основаниях», — подчеркнул Мазо.



Выдачи Мазо добиваются правоохранительные органы Испании и России. 7 ноября он был задержан в Вене по запросу полиции Испании. Ему вменяют налоговое мошенничество и отмывание денег при покупке недвижимости в Марбелье за €4 млн. По версии полиции, это были деньги, полученные от коррупционных преступлений в России.

В России Мазо и бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову вменяется хищение около 450 млн руб., выделенных на постройку фондохранилища для Государственного Эрмитажа. Пирумова задержали в мае 2018 года. Его, а также фактического руководителя группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова и Мазо обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах. Пирумов и Колесников были арестованы, Мазо объявлен в розыск и заочно арестован Басманным судом.Ранее Мазо, Пирумов и Колесников были осуждены по делу реставраторов о хищении 164 млн руб., выделенных Минкультуры на восстановление объектов культурного наследия, в том числе Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве. Все фигуранты этого дела признали вину, получили мягкие сроки в пределах уже отбытого в СИЗО и вышли на свободу в день приговора.