Илья Яшин: Мединский — энтузиаст, всадник воинствующего мракобесия

Я не знаю, что вы думаете про министра культуры Владимира Мединского. Но вот он вами — недоволен.

Какие-то вы непоследовательные. Фильм «Джокер» понравился? Понравился — вы все его смотрели и хвалили. Тогда какие у вас претензии к профессору Соколову, который расчленил студентку? Министр недоумевает.

Что тут скажешь.

Казалось бы: вот что ты, Мединский, лезешь со своими идиотскими комментариями? Каждый раз ведь получается какая-то оскорбительная глупость; просто помолчи. Но нет, молчать он не может. Мединский — энтузиаст, всадник воинствующего мракобесия.

Я это, кстати, понял достаточно давно, когда будущего министра еще мало кто знал. Могу даже точную дату назвать: 4 марта 2003 года. Именно тогда, шестнадцать лет назад, мы и познакомились.

За пару месяцев до этого «Единая Россия» провела в парламенте закон о повышении коммунальных тарифов. Граждане обозлились, появились риски накануне выборов. И что придумали единоросы? Правильно: организовали митинг против повышения тарифов, за которое сами и проголосовали. Классика.

В общем, 4 марта пара сотен человек с флагами «Единой России» собралась напротив офиса Мосэнерго. С трибуны говорили, что повышать тарифы недопустимо и что партия власти направит в правительство решительный протест. Виноватым по традиции назначили Чубайса (который по традиции не возражал), но про собственное голосование в Думе не сказали ни слова.

Я очень хорошо помню эти выступления, потому что был на том митинге вместе с Алексеем Навальным. С нами пришли еще несколько оппозиционных активистов, и какое-то время мы переминались с ноги на ногу в толпе. Где-то в середине митинга мы прямо в центре площади развернули большой плакат, на котором было показано, как разные фракции в Госдуме голосовали по вопросу о повышении тарифов. У «Единой России» сто процентов депутатов проголосовали за.

На нас долгое время не обращали внимания. Ведь согнали-то на митинг в основном равнодушных бюджетников, которым было все равно, что говорят с трибуны и что происходит вокруг. Они посматривали на часы и надеялись поскорее уехать домой.

Однако на трибуне нашелся зоркий функционер — как оказалось, тогдашний глава исполкома «Единой России» в Москве. Он разглядел крамольный плакат в столпотворении зевак, спрыгнул со сцены и в сопровождении охраны ринулся к нам.

Буквально через минуту он лично вырывал плакат, кромсал его на мелкие кусочки и втаптывал в грязь.

«Суки, — приговаривал он. — Какие же суки».

Мы с Навальным наблюдали эту бурю эмоций человека, производившего впечатление опасного безумца, и переглядывались.

«Извините, — решил уточнить я. — А вы вообще кто?»

Мужчина резко повернулся в мою сторону.

«Мединский моя фамилия, — гордо заявил он. — Мединский! Можете записать!»

Записывать я не стал. Запомнил.

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